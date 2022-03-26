Власти Подмосковья планируют заработать на неоплатах парковок автовладельцами почти полмиллиарда рублей

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26 марта 2022, 17:04 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В Московской области с 25 марта введен штраф в 2,5 тыс. руб. за неоплату платной парковки на городских улицах. При этом самих парковочных мест еще нет. Они должны будут появиться только в нынешнем году в виде пилотного проекта.



Новая поправка к региональному закону о благоустройстве предполагает, что «размещение и хранение транспортных средств на площадках автостоянок, расположенных на землях государственной или муниципальной собственности, может осуществляться на платной основе». За «неоплату размещения и хранения транспортных средств на площадках автостоянок» введен штраф в 2,5 тыс. рублей.



В Минтрансе Подмосковья отметили:



«Речь идет о платных парковках улично-дорожной сети городов. К ответственности будет привлекаться автовладелец. Для выявления фактов неоплаты будут применяться мобильные комплексы фотовидеофиксации».



Еще в 2019 году был принят региональный закон «Об организации дорожного движения», согласно которому платная парковка должна быть бесплатной в будни по ночам и по воскресеньям. Был закреплен запрет на взимание платы у поликлиник, больниц, детских садов и во дворах многоквартирных домов.



Сейчас в Минтрансе Московской области заявляют, что самих парковок, где может применяться новый штраф, пока нет: власти региона «прорабатывают нормативно-правовую базу в случае их появления».



В пояснительной записке к проекту вступившего в силу закона говорится, что начиная с 2023 года, затраты областного бюджета на развитие системы платных стоянок составят 257 млн руб. ежегодно, в бюджеты муниципалитетов будет поступать 451,8 млн руб. в виде сборов от штрафов.



Член общественного совета при областном минтрансе Андрей Мухортиков считает, что платная парковка будет восприниматься населением Подмосковья как «еще один налог»:



«Это инструмент регулировки спроса доступа в центры городов, зоны повышенной туристической и деловой активности, где заведомо невозможно обеспечить парковкой всех желающих, но в области проблем с парковкой в этих зонах нет. Туристической и деловой активности не так много. Условием эффективности работы платной парковки должна быть альтернатива в виде быстрой и удобной системы общественного транспорта, позволяющей быстро и недорого доехать до тех зон, куда на личном транспорте доехать проблематично. Но города Московской области сравнительно слабо обеспечены таким транспортом: метро почти нет, направлений электричек мало, выделенные полосы практически отсутствуют».



Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский полагает, что в Подмосковье, как и в любом российском регионе, все процессы идут в 3-4 раза медленнее, чем в Москве.



«Причина — отсутствие воли и желания наводить какой-либо порядок. Годы идут и ничего, по сути, не меняется», - считает он.



По мнению эксперта, во избежание социальных волнений, подмосковным властям надо будет провести серьезную разъяснительную работу с населением по поводу платных парковок, как это делала в свое время Москва.



Поправками в закон о благоустройстве с 25 марта также введена возможность перемещения автомобилей, мешающих уборке территории во дворах и внутриквартальных проездах, с помощью эвакуаторов (бесплатно, без взимания штрафов).



