Экс-мэр Риги Нил Ушаков: Ни о каком празднике 9 мая не может быть и речи

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26 марта 2022, 16:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: экс-мэр Риги Нил Ушаков

Самая «русская» партия в Латвии «Согласие» в лице ее «руководителя» экс-мэра Нила Ушакова высказалась против празднования 9 мая! Да! Как оказалось, 9 мая, где г-н Ушаков (в прошлые года) выступал со «слезами на глазах», уже не столь актуальный праздник. Для него.



Вот как умеют политики Латвии «переобуваться» в полете: еще и двадцати лет не прошло, как Нил Ушаков с огромным удовольствием посещал Москву, пожимал руки мэрам, «лобызал» россиян и говорил, что «все мы друзья» (что-то в этом роде).



Сегодня ситуация изменилась! Г-н Ушаков, при его уголовных делах и лишении иммунитета ЕП, он же нынче евродепутат от Латвии, так хочется удержаться на сладком месте, что готов практически «на все!» - например, предать своих пожилых русскоязычных избирателей!



«Ни о каком празднике в этом году не может быть и речи! Мы призываем возложить цветы на кладбище – этого достаточно! Можно зажечь свечи в окнах 9 мая. Никаких фейерверков индивидуально не проводить, так как это будет невежливо по отношении к украинским беженцам!»



А не сходить ли вам, кунгс (господин на латышском - прим. авт.) Ушаков на… Тем, кому дорога память о победе над нацизмом, сами решат, что, когда и зачем!



А вам совет: не прикрывайтесь на следующих выборах русскоязычными Латвии – не поможет! У людей долгая память!