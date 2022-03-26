Глава «Латвияс Газе» Айгар Калвитис не видит возможности выполнить требование Владимира Путина

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26 марта 2022, 16:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Айгар Калвитис

Глава «Латвияс Газе» Айгар Калвитис не видит возможности расплачиваться за российский газ в рублях.



Он пояснил, что текущие условия соглашения предусматривают расчеты в евро, и что неясно, как вообще могут осуществляться платежи в другой валюте.



«В настоящее время условиями договора не предусмотрены никакие другие условия. Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иначе. В договоре у нас нет возможности платить в другой валюте», - сказал Калвитис.



Российский лидер Владимир Путин уже сообщил, что в среду Россия заявила, что будет требовать платежи в рублях только от «недружественных стран», в том числе от всех государств-членов Европейского союза. Он поручил внедрить эти изменения в течение недели.



«Россия продолжит поставлять объемы газа, предусмотренные предыдущими договоренностями», — добавил Путин.



По этому вопросу высказалась остро и с юмором латвийский публицист Алла Березовская:



«КУНГИ (господа на латышском - прим.авт.), НУ И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ БУДЕТЕ? НАДЕЮСЬ, У ВАС ЕСТЬ ПЛАН "в"?



Ведь если бы его не было, наверное, вы бы вели себя более сдержанно по отношению к своему соседу, который многие десятилетия практически бесперебойно снабжал нашу страну газом? Если бы у вас не было запасного плана, разве вы бы рискнули в угоду чужому дядюшке разорвать с соседом все установившиеся дружеские связи и оставить народ Латвии без отопления? Разве предлагали бы ввести самые жесткие экономические санкции против своего главного торгового партнера и поставщика дешевого газа? Ну нет же? Вы же не можете подвести всех жителей страны под газовый цугундер?



Раскройте нам скорее секреты, успокойте нас! Все будет хорошо - вы открыли под Зилупе богатейшее газовое месторождение? Или хотя бы вы договорились с Норвегией или Каттаром о бесплатных поставках газа на пять лет? Или все десять? Нет?! Так какого же черта вы сотворили все это с нами? Кунги! Пока не поздно и еще не очень дорого покупайте срочно рубли, похоже, другого варианта у вас в рукаве не было? Хотя бы здесь не облажайтесь?..»