Рижские власти отложили вопрос о демонтаже памятника Освободителям Риги

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26 марта 2022, 15:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуация на Украине обострила практически все, что касается русских, советских… Сегодня актуальный вопрос, который подняли власти Риги – демонтаж памятника Освободителям Риги от фашизма.



Важно отметить, что Памятник освободителям Риги находится под защитой Международного договора между Латвией и Россией, который однозначно предусматривает, что Латвия обязуется обеспечивать уборку, благоустройство и сохранение мемориалов. Именно этим мемориалом и является памятник Освободителям в Задвинье. Расторгнуть этот договор в одностороннем порядке латвийская сторона не имеет права.



Настораживает то, что вопрос о сносе памятника постоянно поднимается правящими националистами в Латвии, а сегодня, при сложной ситуации на Украине, желание демонтировать памятник Освободителям встал «обоюдоостро».



Комментарии латвийского публициста Аллы Березовской:



«Предчувствие спецоперации.



Первым в повестке дня заседания Рижского совета по памятникам (консультативный орган при Рижской думе) от 25 марта стоял вопрос о сносе Памятника освободителям Риги по многочисленным просьбам тех «трудящихся», которых не устраивает победа над нацизмом. Рассмотрение решили отложить до момента, когда свое мнение выскажет правительство.



Правительство же пока энтузиазмом не горит. Наиболее активно против сноса памятника возражает МИД, ибо советские мемориалы находятся под защитой статьи 13 соглашения с Россией о статусе военных пенсионеров от 30 апреля 1994 года. Соглашение (статья 15) составлено так, что может быть расторгнуто только по взаимному согласию сторон. К тому же оно является составной частью базового соглашения от того же 30 апреля 1994 года о выводе из Латвии российских войск. Иными словами, предложение о несоблюдении, а тем более денонсации первого соглашения равносильно призыву вернуть российские войска в места прежней дислокации.



Соответственно, и предложения о сносе Памятника освободителям попадают в компетенцию Службы государственной безопасности, активно, но не там где надо, разыскивающей всех тех, кто призывает «прямо или косвенно оправдывать нарушения международного права», «действует против интересов государственной безопасности Латвии» и «способствует расколу общества и разладу внутри него».