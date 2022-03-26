Челябинский зоопарк приглашает на весеннюю экскурсию

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26 марта 2022, 13:43 Анна Семенова

В зоопарке весной очень интересно. Фото: Челябинский зоопарк

Послушать о том, как самое романтичное время года влияет на животных, можно абсолютно бесплатно.

Поводов для посещения зоопарка у южноуральцев прибавилось: весной проснулись бурые мишки, да и настроение у многих зверей изменилось. А чтобы узнать интересные подробности о каждом из обитателей, можно посетить бесплатную экскурсию, которая состоится уже завтра, 27 марта, в 14:00.

Сотрудники зоопарка говорят, что у питомцев весной растет активность, многие настроены на любовные чувства, поэтому территория заполняется интересными звуками для привлечения внимания. Многие меняются и внешне: скидывают рога, «надевают» новые шубки. Обо всем это подробно расскажет экскурсовод.

Кроме того, в зоопарке напомнили, что весной, с 15 апреля, совершится переход на летний график работы, когда зайти в гости к зверюшкам можно с 10 до 20 с понедельника по четверг и с 10 до 21 с пятницы по воскресенье.