Мошенники предлагают россиянам выгодно купить продукты, а затем похищают деньги

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26 марта 2022, 13:01 Источник: Известия

Фото: Global Look

Повышением цен и временным отсутствием на прилавках некоторых товаров воспользовались аферисты. Как сохранять спокойствие и не попасться на их крючок?

Ложные объявления о продаже и доставке социально значимых продуктов питания, бытовой химии и прочих товаров уже появились в Якутии. Наблюдается подобное и в других регионах. Мошенники представляются предпринимателями, поставщиками или представителями торговых сетей. В итоге выгодная сделка оборачивается лишь потерей денег. Некоторых людей даже уговаривают быстренько оформить онлайн-кредит.

Одни злоумышленники хотят всунуть гречку и сахар подешевле, другие обещают спасти ваши деньги и положить их в надежное место. Обманывая, аферисты пытаются сыграть на чувстве тревоги, близком к панике. В любой тяжелой, неопределенной ситуации у человека возникает ощущение, что надо срочно что-то предпринять. Психологи рекомендуют ни в коем случае не принимать решений в состоянии паники. Если не получается остановиться самому, нужно кого-то попросить помочь.

«Когда вы слышите фразы, смысл которых «только сейчас и больше никогда», — это должно стать стоп-сигналом, после которого надо остановиться и подумать, – считают специалисты. – Потому что все такие приемы рассчитаны на то, что человек не будет думать и быстро примет решение».