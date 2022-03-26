В интернете увеличилось число мошеннических магазинов Apple

В России после остановки официальных продаж Apple и других производителей смартфонов, вдвое выросло число фишинговых интернет-магазинов. Цены на технику Apple в российских сетях электроники поднялись на 30–85% в зависимости от продавца и модели. На фоне подорожания техники мошенники предлагают дешевые устройства.
По данным проекта StopPhish, только в марте в зоне .ru было зарегистрировано порядка 20 фишинговых интернет-магазинов по продаже смартфонов и аксессуаров. Причем мошенники просят за товар 100-процентную предоплату.
«Делая предоплату на таких сайтах, человек также может столкнуться с кражей данных платежных карт с последующим выводом с них средств», - сообщили в StopPhish.
При этом возможен вариант ложного технического сбоя.
«После оформления заказа менеджер перезванивает и сообщает, что на сайте что-то сломалось, и для завершения заказа просит сообщить реквизиты карты прямо по телефону или предлагает скинуть ссылку на оплату в мессенджер. Ссылка будет фишинговой», - предупреждают эксперты.
В компании Mobile Research Group отмечают, что мошенники пользуются значительным ростом стоимости смартфонов и предлагают популярные модели по старой цене. Срок жизни фишинговых сайтов, как правило, составляет всего пару недель.
«Обманутые покупатели жалуются в Роспотребнадзор, но все, что он может сделать, — передать информацию в правоохранительные органы, которые очень неохотно возбуждают дела», — рассказали в Mobile Research Group.
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