GSMA исключила МегаФон из ассоциации операторов мобильной связи без объяснения причины

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26 марта 2022, 12:31 Источник: Ведомости

Maksim Konstantinov/Global Look Press, globallookpress.com

Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA сообщила об исключении российской компании «Мегафон». Российская компания не согласна с этим заявлением и будет настаивать на восстановлении в членство, сообщают «Ведомости».

«Информируем, что «Мегафон» более не является членом GSMA», – утверждается в сообщении ассоциации, с которым ознакомились «Ведомости». Причины такого решения названы не были.

Компания заявила «Ведомостям», что будет требовать возвращения в членство, так как никаких оснований для исключения нет: «Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса».

GSMA — крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования, созданное в 1995 году. Самым важным направлением его деятельности является разработка технических стандартов. Из российских компаний помимо «Мегафона» членами ассоциации являются МТС, «Билайн» и Tele2.