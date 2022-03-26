В национальном парке «Зигальга» лис привьют от бешенства

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26 марта 2022, 10:55 Анна Семенова

Такие брикеты доставят лисам. Фото: телеграм-канал нацпарка Зигальга

Вакцину животным доставят в виде лакомства.

По данным Россельхознадзора за первые две недели марта в Челябинской области зарегистрировано четыре случая бешенства. В деревне Малиновка Сосновского района умерла бездомная собака, в деревне Большая Казакбаева Кунашакского района – дикая лиса, в Агаповском районе жертвой болезни стала домашняя овчарка, а в поселке Каменная Речка Троицкого района – домашний кот.

В национальном парке «Зигальга» сообщили, что их лисы получат обязательную прививку от бешенства. Вакцину доставят животным прямо к норам в виде брикетов из мясокостной муки с «начинкой» из капсулы с жидким содержимым.

Лисички проглотят капсулу, после чего получат иммунитет на целый год. Дополнительно привиться смогут и другие потенциальные переносчики бешенства – енотовидные собаки, волки и медведи.