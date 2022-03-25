АвтоВАЗ вынужден готовиться к выпуску оригинальных моделей

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25 марта 2022, 22:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Компании АвтоВАЗ потребуется несколько месяцев для возвращения к выпуску оригинальных моделей, таких как Granta и Niva.

Данная операция несомненно требует сертификации машин с новыми поставщиками деталей. Саму сборку планируется начать уже в конце апреля 2022 года. Правда с обновлением модельного ряда у АвтоВАЗа есть сложности. Ведь компания завязана с французским концерном Renault. Перспективы сотрудничества пока что можно назвать туманными. Напомним, что 23 марта Renault объявил о приостановке производства в РФ. Концерн владеет 67.6% АвтоВАЗа, всё остальное у «Ростеха». К тому же 10% глобальных доходов организации приходится на Россию. Одна из самых существенных проблем АвтоВАЗа – это зависимость от глобальных поставщиков компонентов. С Renault у них единая закупочная система.

Эксперты уже спорят о том, как же всё-таки пойдёт дело. Замена комплектующих материалов, как известно, процесс небыстрый, и он потребует сертификации. Даже по упрощённому порядку возврат к полноценной работе займёт срок до середины лета. Минпромторг же, как было заявлено, ожидает запуск производства на АвтоВАЗе уже к концу апреля (24 числа), то есть после завершения корпоративного отпуска. Что до самой Renault, то в концерне даже говорили, что рассматривают выход из АвтоВАЗа. Однако по мнению Сергея Удалова из «Автостата», французы не станут допускать столь скоропостижных действий и не пойдут на радикальные меры. Но даже если процесс выхода из АвтоВАЗа и запустится, то это решение скорее всего подвергнется заморозке на неопределённое время.