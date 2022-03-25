Через неделю в Москву снова вернётся тепло

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25 марта 2022, 20:12 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Многие в соцсетях уже заговорили, что «зима прогнала весну». Обычно конец марта – это резкое потепление, улучшение погоды во всех смыслах. Но только не в этом году. Синоптики уже предупредили, что на конец марта (26-28 числа) в Москве и в области ожидается резкое похолодание.

Сегодняшний день, 25 марта, уже показал себя пасмурным и холодным. На грядущие выходные дни температура может опуститься до -5 градусов по Цельсию. Особенно холодными и пронизывающими станут ближайшие ночи. Но к апрелю холода снова уйдут, на этот раз на долгое время.

Метеоролог Шувалов уже рассказал москвичам, когда же всё-таки ожидаются заветное потепление и ясные солнечные дни. По его словам, в выходные погода может стабилизироваться, но дожди, при этом, будут по-прежнему вероятными. Особенно дождливой ожидается завтрашняя суббота, 26 марта. В воскресенье нас ждут мокрый снег, сильный порывистый ветер и крайне промозглая погода. А потепление придёт уже совсем скоро, через 5-7 дней. Возможно, оно наступит даже раньше, чем предполагается. Иными словами, начало апреля станет для всех по-настоящему весенним.

Между тем, о серьёзном ветре уже предупредило центральное УГМС. Благодаря смс-оповещениям, о грядущих погодных изменениях знают уже все москвичи. «В период с 11 часов до 24х в Москве ожидается ветер 15-20 м\с, осадки в виде дождя и мокрого снега», - отмечается в смс-оповещении.