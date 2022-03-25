Генштаб РФ: российские военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

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25 марта 2022, 19:58

Российские военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей. Эту информацию в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

По данным российского генерала, наступательные действия Вооруженных сил РФ осуществляются на различных направлениях, и в результате российскими войсками заблокированы столица Украины Киев, крупные города Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Он напомнил, что штурм этих городов не планировался.

По данным офицера, с подачи киевских властей Украина стала прибежищем для шести тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Как сказал Рудской, на них не распространяются правила ведения войны, они будут безжалостно уничтожаться. Генерал подчеркнул, что численности иностранных наемников способствовали высокоточные удары, наносимые по базам и лагерям их подготовки. Как утверждает Рудской, в селе Старичи и на Яворовском полигоне 13 марта удалось уничтожить свыше 200 и ранить более 400 боевиков.

Рудской с сожалением сообщил, что в ходе спецоперации есть потери среди боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тысяча 351 военнослужащий, 3 тысячи 825 получили ранения.

Генерал заявил, что все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса.