Как справиться с паникой: рекомендации психолога

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2022, 19:41 Ксения Калуга

Панику иногда испытывают все. Бороться с ней нужно, чтобы в экстренной ситуации как можно быстрее взять себя в руки. Однако для начала нужно понять, что это такое и что служит причиной появления такого состояния. В этом «Аргументам недели» помог разобраться психолог Эдуард Мавлютов.

Что такое паника?

Паникой называют сильное, быстро возникающее чувство страха, когда человек перестаёт понимать, что надо делать в данной ситуации. Паника может возникнуть как при реальной угрозе, так и при надуманной. Основными причинами появления такого психологического состояния являются страх, испуг или неожиданный фактор, который выбивает из колеи. Чаще всего в стрессовых ситуациях человек начинает испытывать сильное сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, усиленное потоотделение, озноб, комментирует психолог Эдуард Мавлютов.

Он также добавил, что паника может нести кратковременной и разовый характер. Как правило, она привязана к какому-либо событию, в отличие от панической атаки, которая редко связана с чем-то конкретным.

«Природа паники — страх, неуверенность в себе, недоверие к окружающим людям и миру, эмоциональность, травматическое событие, психологическая неустойчивость или уязвимость человеческого мышления. Человек, который паникует, не может сохранить самообладание, поэтому поддается эмоциональному состоянию», — говорит Мавлютов.

Как бороться с паникой?

Чтобы преодолеть панику, в первую очередь следует успокоиться, рекомендует эксперт. Психолог приводит несколько способов борьбы с неприятным состоянием:

1. Воспользуйтесь дыхательной практикой. Она поможет снять первые признаки паники. Сделайте вдох на пять счетов и выдох на десять.

2. Выпейте стакан воды. Если есть возможность, то пусть это будет горячий напиток. Он поможет успокоиться и подарит вам комфортное состояние, которое приведёт к расслаблению.

3. Телесный контакт: обнимите близкого человека, подержите его за руку. Так вы поймёте, что можете рассчитывать на помощь друга, почувствовать его поддержку. Даже если он далеко, ему всегда можно позвонить. Как правило, голос родного человека всегда дает эффект его «присутствия» рядом, а значит, так можно быстрее успокоиться.

4. Поговорите. Если человек в панике, его нужно вывести на осознанность, вернуть его в момент с помощью простых вопросов.

5. Сходите на прогулку. Иногда достаточно выйти на улицу и прогуляться, чтобы избавится от паники, если такой возможности нет — сместите фокус внимания на что-нибудь другое, включите музыку или фильм с приятным сюжетом.

6. Сделайте физические упражнения. Небольшая пробежка, приседания, прыжки или отжимания — все это отлично поможет справиться с неприятным состоянием.

7. Закройте глаза и представьте себя в безопасном месте. Это может быть что угодно: берег моря, солнечное поле с цветами и так далее. Главное, чтобы это было пространство, где человек наполняется силами.

8. Умойте лицо холодной водой или протрите его влажной салфеткой. Водные процедуры снимают напряжение и расслабляют человека в моменте. Если есть такая возможность, примите душ или расслабляющую ванну с морской солью. В панике человек часто теряет опору, в таких случаях необходимо присесть или найти на что опереться.

«Если человек испытывает головокружение и сходные с обмороком признаки, обязательно нужно просить помощи у окружающих людей. Однако если паника носит частый характер, необходимо обратиться к специалистам и снимать панику с помощью медицинских препаратов», — пояснил Мавлютов.