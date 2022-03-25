Военно-биологические программы Пентагона на Украине финансировал фонд Байдена-младшего

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25 марта 2022, 18:18 Источник: ria.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что военно-биологическую программу Пентагона на Украине финансировал инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена — сына президента США.



По его словам, в программе также участвовал Фонд Сороса и некоторые другие организации.



«При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру», — заявил Игорь Кириллов.



По данным российского генерала, инвестиционный фонд Хантера Байдена располагает ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов.



Минобороны РФ считает, что приоритетом для США в работе биолабораторий на Украине было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы. За границу вывозили не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены. Так, в центр Лугара в Грузии было отправлено более десяти тысяч проб. Среди получателей также были референс-лаборатории в Великобритании и институт Лёффлера в Германии.



Кириллов отметил, что вывоз патогенов за рубеж создавал риски утечек «чувствительной генетической информации», а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавали образцы.



Известны случаи, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями. Так, в период с 2005 по 2015 год с Дагуэйского испытательного полигона Сухопутных войск США рассылали жизнеспособные сибиреязвенные споры, которые направили 194 адресатам в десяти странах мира.



Кроме того, Россия получила документы, подтверждающие, что США испытывали на украинских военнослужащих неапробированные лекарства.



«Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug, не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде. Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик — компания Scymount — предлагал приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники Министерства обороны Украины привлекали военнослужащих в качестве добровольцев», — добавил Кириллов.



Он уточнил, что такого рода работы запрещены на территории США, поэтому Пентагон проводит их за пределами страны. К исследованиям в рамках проекта UP-8 привлекли более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло порядка 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.



Кириллов сообщил, что, по данным МИД Китая, США контролируют 336 биолабораторий в 30 странах мира.



