Владимир Путин подписал указ об отставке Чубайса

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25 марта 2022, 15:52 Источник: Интернет-портал правовой информации

Анатолий Чубайс, Kremlin Pool/globallook.com

Владимир Путин подписал в пятницу указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента. Документ датирован 25 марта и опубликован на сайте правовой информации.

«Освободить Чубайса Анатолия Борисовича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», - говорится в указе.

23 марта агентство Bloomberg сообщило об отъезде Чубайса из России. В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Чубайс по собственному желанию покинул пост специального представителя президента. «А уехал-не уехал — это его личное дело», — добавил Песков.