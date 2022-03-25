Челябинцы в субботу могут пройти флюорографию на Кировке

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25 марта 2022, 15:38 Анна Семенова

В Челябинске акция традиционно приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixa

А после процедуры всех напоят горячим чаем и накормят кашей.

Традиционная акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Просветись!» состоится в Челябинске в субботу, 26 марта. Прямо на пешеходной Кировке можно узнать о состоянии своих легких за считанные минуты, достаточно иметь при себе паспорт. В передвижном кабинете будут дежурить врачи противотуберкулезного диспансера. Также здесь можно пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.

Волонтеры приготовили программу: викторины, игры и конкурсы, а также зарядку, которая пройдет с 12 до 14 часов. Любители рукоделия могут стать участниками мастер-класса по созданию броши-ромашки и топпера.

Всех гостей мероприятия обещают накормить кашей и напоить ромашковым чаем.

Искать вагончик с флюорографом нужно рядом с «Нулевой верстой». Начало акции в 11:00.