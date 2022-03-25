Путин заявил, что правда о России пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей и культуру

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25 марта 2022, 15:52 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках встречи с лауреатами премий в области культуры и искусства в пятницу заявил, что правда о РФ пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей.

Владимир Путин напомнил, что недавно итальянский уличный художник нарисовал на доме в Неаполе портрет Федора Достоевского и подчеркнул, что правда вне зависимости от притеснений на Западе станет общеизвестной через культурные ценности, которые связывают и объединяют людей.

Напомним, художник Йорит нарисовал мурал с изображением русского писателя на стене одного из училищ в северном пригороде итальянского Неаполя. Данная идея пришла ему в голову после скандала с университетом Бикокка в Милане, который отменил курс по Достоевскому, а впоследствии отозвал свое решение.