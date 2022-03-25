Бочкарев: Сохранение льготной ипотеки поддержит строительную отрасль и поможет с покупкой жилья

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25 марта 2022, 15:24

Фото: соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что сохранение программы льготной ипотеки не только поможет гражданам улучшить свои жилищные условия на адекватных условиях, но и поддержит столичную строительную отрасль в меняющейся экономической ситуации.



«Сохранение программы льготной ипотеки в меняющихся экономических условиях - очень важный шаг, который поддержит строительную отрасль и застройщиков, не дав упасть спросу на жилье, а самое главное - даст жителям возможность не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках», - подчеркнул Андрей Бочкарев.



Он отметил, что, несмотря на рост процентной ставки, связанный с повышением ключевой ставки Центрального банка РФ, фактически, программа даже расширяется.



«Если при ключевой ставке Центробанка в 9,5% льготная ипотека выдавалась под 7%, то при повышении ключевой ставки почти в два раза, до 20%, ставка льготной ипотеки повысилась лишь на 5% - до 12%. При этом немаловажно, что все ранее оформившие льготную ипотеку продолжат платить по прежней ставке», - уточнил заместитель мэра столицы.



Бочкарев добавил, что лимиты программы по сумме кредита также будут увеличены для Москвы в четыре раза - с 3 млн до 12 млн руб.



«Это существенно расширит объем рынка и возможности для покупки жилья в Москве, где цены на жилье традиционно выше, чем в других регионах страны», - подчеркнул заммэра столицы.



По его словам, программа льготной ипотеки уже доказала свою эффективность и оказала существенную поддержку строительной отрасли и населению в условиях пандемии и ее экономических последствий.



«Благодаря программе десятки тысяч москвичей смогли улучшить свои жилищные условия, а девелоперы - продолжить реализацию своих проектов. В текущих условиях льготная ипотека также станет эффективной мерой экономический поддержки», - заключил Андрей Бочкарев.



