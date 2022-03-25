Экс-прокурор Норильска набрал взяток на 15 лет колонии

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25 марта 2022, 14:59 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Завершилось рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывшего прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. По совокупности двух приговоров ему назначено 15 лет колонии строгого режима и штраф - 17 млн рублей.



Следствие утверждает, что Гутаев получил взятку за покровительство норильской стройфирме ООО «Промресурссервис» и продвижение интересов этой компании. Сообщается, что в феврале 2019 года представитель «Промресурссервиса» Муслим Умаров передал городскому прокурору 3,1 млн руб. Он, в свою очередь, обещал убедить начальника управления ЖКХ мэрии Норильска в том, чтобы тот склонил руководство работающих в этой сфере фирм заключать договоры субподряда с «Промресурссервисом» не менее чем на 25 млн рублей.



Ранее Хаваж-Бауди Гутаев был приговорен в отношении другого эпизода. По версии следствия, за взятку в размере 400 тыс. руб. прокурор должен был не направлять в суд иск о закрытии местного ресторана, где были выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности.



Хаваж-Бауди Гутаев не согласился ни с одним из обвинений.



