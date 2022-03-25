Завершилось рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывшего прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. По совокупности двух приговоров ему назначено 15 лет колонии строгого режима и штраф - 17 млн рублей.
Следствие утверждает, что Гутаев получил взятку за покровительство норильской стройфирме ООО «Промресурссервис» и продвижение интересов этой компании. Сообщается, что в феврале 2019 года представитель «Промресурссервиса» Муслим Умаров передал городскому прокурору 3,1 млн руб. Он, в свою очередь, обещал убедить начальника управления ЖКХ мэрии Норильска в том, чтобы тот склонил руководство работающих в этой сфере фирм заключать договоры субподряда с «Промресурссервисом» не менее чем на 25 млн рублей.
Ранее Хаваж-Бауди Гутаев был приговорен в отношении другого эпизода. По версии следствия, за взятку в размере 400 тыс. руб. прокурор должен был не направлять в суд иск о закрытии местного ресторана, где были выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности.
Хаваж-Бауди Гутаев не согласился ни с одним из обвинений.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Володин о похищении украинскими силовиками дочери мэра Купянска: на Украине неонацистская идеология поразила органы власти
- #ЗАУГЛОМ Как Америка заморозила русское золото в подвалах ЦБ
- 14:59 Экс-прокурор Норильска набрал взяток на 15 лет колонии
- 14:11 Дело молодых
- 14:01 Тeleprogramma.pro: у Пугачёвой в Израиле имеется недвижимость
- 13:32 Песков о словах Турчака про восстановление Мариуполя: Путин пока не формулировал позицию по восстановлению украинских городов