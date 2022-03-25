В Челябинской области продолжат реализацию национальных проектов

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25 марта 2022, 14:23 Татьяна Михайлова

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Региональные власти используют накопленный за прошлые годы опыт для эффективного достижения показателей.

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел Совет с губернаторами регионов Уральского федерального округа. Повесткой совещания стало обеспечение социально-экономической стабильности в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Во всех регионах Урала действуют штабы по повышению устойчивости социальной сферы и экономики. В их задачи входит оперативная реакция на возникающие проблемы в отраслях.

Вместе с тем продолжается реализация запланированных программ, в частности, национальных проектов. В 2022 году в Челябинской области будут открыты 5 центров амбулаторной онкологической помощи, 3 площадки ГТО, завершено строительство 6 детских садов, начато строительство 2 школ. Кроме этого, к интернету будет подключено порядка 1,5 тысячи школ, продолжится капитальный ремонт здания Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова.

Как отметил заместитель губернатора Егор Ковальчук, за три года регион накопил большой опыт по реализации нацпроектов. Он будет использован для достижения результатов, предусмотренных проектами.