Йогатерапевт из Челябинска расскажет, как расслабиться за 40 секунд

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25 марта 2022, 13:58 Татьяна Михайлова

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Анна Курманова стала ведущей видеопроекта «Йога для мэров». Новую программу запустил медиахолдинг «Гранада Пресс».

В рамках цикла коротких передач наставник по йоге, йогатерапевт Анна Курманова даст рекомендации руководителям о том, как контролировать свой мозг и эмоции. По ее мнению, это очень важный навык, который позволяет в любой ситуации быстро находить решения.

«На мой взгляд техники, которые представляет Анна Курманова вполне могут пригодится всем тем, кто хотя бы иногда чувствует себя загнанной лошадью, тех, кто боится сойти с дистанции, допустить ошибку от чрезвычайной усталости и ответственности», – считает директор по информационной политики медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников.

Первый выпуск новой передачи будет посвящен технике мгновенного расслабления. «Все что нужно – это кабинет и кресло, или коврик для йоги. Расслабиться можно за 40 секунд», – поделилась Анна Курманова.

Добавим, что проект «Йога для мэров» будет выходить на всех площадках медиахолдинга «Гранада Пресс» и его партнеров. Найти его можно будет в ВКонтакте, RuTube, телеграмм-каналах.