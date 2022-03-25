Сварщика из Норильска обвиняют в терроризме

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25 марта 2022, 12:42 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Арестован житель Норильска, который является сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По версии СКР, подозреваемый в апреле собирался взорвать городскую тюрьму, чтобы «освободить брата и плененных мусульман». До задержания он успел изготовить две самодельные бомбы на основе тротила.



Сообщается, что 25-летний норильчанин посещал курсы электросварщиков. В свободное время он публиковал в Telegram снимки, на которых позировал на фоне черного полотнища с символикой террористической организации, призывая единомышленников к объединению.

Во время обыска в его квартире оперативники обнаружили два самодельных взрывных устройства. Каждое из них представляло собой металлический цилиндр, заполненный взрывчаткой. Известно, что в норильском СИЗО, который собирался «освобождать» задержанный, по обвинению в незаконном обороте наркотиков содержится его младший брат.



