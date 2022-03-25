Вице-мэр Ракова: Новые скоропомощные комплексы при московских больницах построены наполовину

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25 марта 2022, 11:41

Фото: соцсети

Работы по строительству скоропомощных комплексов при пяти крупнейших многопрофильных стационарах в Москве завершены уже наполовину.



«Мы не останавливаем строительство ключевых объектов для лечения москвичей. Уже наполовину завершено строительство пяти новых скоропомощных комплексов. В этом году мы сдадим такой комплекс в больнице имени Вересаева. Они помогут на порядок повысить качество, эффективность и, самое главное, оперативность оказания экстренной медицинской помощи. Все пять больниц, где сегодня возводятся такие корпуса, - это крупнейшие стационары города с удобной территориальной доступностью для быстрой транспортировки пациентов из любого района столицы», - сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.



Уточняется, что скоропомощные комплексы строятся при следующих городских клинических больницах: имени Боткина (готовность - 53%), имени Вересаева (62%), больнице №15 имени Филатова (45%), имени Буянова (37%), а также при Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского (60%). Корпуса строят по индивидуальным проектам, учитывающим сложившийся архитектурный облик больниц.



Отмечается, что в каждом из комплексов будут использоваться наиболее эффективные технологии организации экстренной медицинской помощи, в том числе в случае массовых поступлений пациентов при вспышках инфекционных заболеваний или при чрезвычайных ситуациях. Планировка приемных отделений и расположение соответствующих служб направлены на то, чтобы минимизировать время от доставки пациента до начала оказания ему помощи. Для этого будет использоваться цифровая система медицинской сортировки (триаж), с помощью которой все поступающие пациенты по определенному алгоритму делятся на категории в зависимости от тяжести состояния.



При этом комплексы будут работать по принципу «врач - к пациенту», когда не больные перемещаются из кабинета в кабинет, а специалисты приходят к ним и проводят все необходимые обследования. Также во всех комплексах предусмотрены комфортные условия для родных и близких пациентов. Провести время в ожидании можно будет в специальных комнатах отдыха. На территории медучреждений уже есть или будут построены вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта.



«Завершить строительство всех стационарных скоропомощных комплексов планируется в 2022-2023 годах», - сообщили в мэрии Москвы.



