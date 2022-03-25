Южноуральцы выбирают, какие города станут центрами промышленного туризма

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25 марта 2022, 09:40 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Регион может стать флагманом развития этого направления.

В Челябинской области открылся первый в России Центр компетенций по развитию промышленного туризма. Он функционирует на базе Магнитогорского металлургического комбината, сообщает издание «Полит 74» с отсылкой на пресс-службу регионального Агентства международного сотрудничества.

В центре, как в учебном заведении, можно пройти курсы повышения квалификации и получить диплом по специальности «экскурсовод промышленного туризма». Кроме этого, предполагается работа площадок для взаимодействия предприятий и обмена лучшими практиками.

Кроме этого, южноуральцы могут проголосовать за наиболее интересные и подготовленные для приема туристов, интересующихся промышленной историей города Челябинской области. Опрос запустил телеграм-канал «Глав.Индекс». Среди претендентов – Златоуст, Карабаш, Касли, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Сатка и Челябинск.