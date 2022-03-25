После прорыва водной блокады в Крыму решили выращивать рис​

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25 марта 2022, 09:11 Источник: Аргументы недели-Крым

В этом году, благодаря воде из Северо-Крымского канала, решено посеять этой культурой сразу 300 гектаров.

Большие рисовые поля появятся в Красноперекопском и Нижнегорском районах. Это будет первый урожай за восемь лето.

«Сев риса начнется первого мая, - рассказал замминистра сельского хозяйства Республики Крым Арсен АРЗИЕВ. - Предоставляемый краснодарским научным центром семенной материал районирован, потому что у нас с Кубанью одна зона в реестре селекционных достижений - шестая. Это означает, что все выращиваемые на Кубани сорта подходят и для Крыма».