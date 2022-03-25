Helsingin Sanomat: движение поезда Allegro из Петербурга в Хельсинки отменяется с 26 марта

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25 марта 2022, 09:01 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пассажирский поезд Allegro сообщением Хельсинки - Санкт-Петербург прекратит работу в субботу, 26 марта 2022 года, из-за нецелесообразности. В пятницу от отмене поезда Allegro, курсирующего из Петербурга в столицу Финляндии и обратно, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

Поезд Allegro остается единственным работающим регулярным железнодорожным транспортом между Россией и ЕС, авиасообщение отсутствует.

По данным издания, в четверг, 24 марта, министр управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен направила письмо железнодорожной государственной компании VR, в котором указано, что эксплуатация поезда Allegro с точки зрения государственного владельца более нецелесообразна.

Финская VR Group проинформировала российскую компанию РЖД о решении "воздержаться от любых контактов". Об этом сообщалось 1 марта. Но перевозки пассажиров на поезде Allegro были продолжены по просьбе властей, чтобы финны имели возможность вернуться домой.

По словам Туппурайнен, все желающие вернулись в Финляндию из России.