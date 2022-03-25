Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич обнародовал «черный список»

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25 марта 2022, 08:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес 25 граждан РФ в «черный список».

Внесение этих людей в черный список сделано на основании части второй ст. 61-й Иммиграционного закона, запрет на их въезд в Латвию наложен на неопределенный срок, пояснил министр. Список будет пополняться и впредь, пообещал он.

По данным Министерства иностранных дел (МИД), в список нежелательных лиц включены Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Виктор Поляков, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Никита Михалков, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов.

Министр культуры Наурис Пунтулис призвал Министерство иностранных дел (МИД) включить более 20 российских деятелей культуры и развлечений в список нежелательных лиц в Латвии.