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25 марта 2022, 08:11 Источник: РИА Новости

паспорт гражданина РФ, фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать новый дизайн паспорта гражданина РФ. По идее парламентария, паспорт необходимо проиллюстрировать самыми важными историко-культурными событиями России.

По мнению Хамзаева, в главном документе российского гражданина могут быть размещены образы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, легендарный подвиг первых космонавтов, история Большого Театра, подвиги наших легендарных полководцев разных эпох, о многонациональной семье России, географии — самой большой по площади страны.

На взгляд депутата Госдумы, паспорт для гражданина должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в богатую культуру России, элементом популяризации истории страны. Он подчеркнул, что особенно важно это для молодежи. Хамзаев пообещал: "В ближайшее время вместе с общественностью разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта".