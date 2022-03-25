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25 марта 2022, 06:40 Анна Семенова

Верба порадовала своим появлением раньше среднестатистического срока. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Предвестники весны распустились раньше традиционного срока.

Зима все никак не хочет уступать свое место весне, снегопады по прогнозам еще будут заметать Челябинскую область. Но тепло скоро вступит в свои права, об этом свидетельствует природа. Например, на Таганае зацвела верба, а именно ее вид под названием «ива козья».

Как сообщили в национальном парке, если верить многолетним наблюдениям, обычно этот кустарник распускается 27 марта. А в этом году старт весне был дан раньше.

Кстати, самый ранний срок пробуждения вербы на Таганае был в 2008 году - 16 марта, а самый поздний – 15 апреля, это было в 2015 году.