Южноуральцам расскажут о защите против стелс-омикрона

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

24 марта 2022, 18:39 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Тема вакцинации прозвучит в прямом эфире утреннего шоу.

Завтра, 25 марта, состоится очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Начало трансляции – в 8.30 по челябинскому времени.

В этот раз ведущие Сергей Филичкин и Андрей Трушников вместе с гостями эфира обсудят несколько тем. О том, как вакцинация защищает от стелс-омикрона, расскажет главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко. Учитель русского языка и литературы челябинской гимназии №48 Анна Вельтищева поведает о процессе съемок мультфильмов. А наставник по йоге, йогатерапевт Анна Курманова ответит на вопрос, зачем мэрам йога.

Трансляция будет доступна в сообществе «Гранада TV» во «ВКонтакте».