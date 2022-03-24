Бочкарев: Четыре медицинских объекта построят на востоке Москвы до конца года

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24 марта 2022, 18:22

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Возведение четырех медицинских объектов на востоке Москвы планируется завершить до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.



«Мы продолжаем активно развивать медицинскую инфраструктуру в разных округах и районах города. Так, уже в этом году в Восточном административном округе Москвы намечено завершить строительство двух поликлиник, лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова и скоропомощного станционарного комплекса на территории городской клинической больницы №15 имени Филатова», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он отметил, что взрослые поликлиники на 750 посещений в смену появятся в районах Измайлово и Богородское. Здания возводятся в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт плюс». Так, его особенностями являются зоны комфортного ожидания, удобная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных людей.



По словам заместителя мэра Москвы, новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова в районе Перово построен на 75%, он будет рассчитан на 570 коек.



«Готовность скоропомощного комплекса на территории больницы №15 имени Филатова составляет 45%. Здесь будет шесть разнопрофильных операционных, а прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков в зависимости от степени тяжести их состояния», - уточнил Андрей Бочкарев.



Он добавил, что до конца года планируется завершить строительство 45 медицинских объектов. Новые поликлиники появятся в 23 районах столицы. Планируется построить 10 корпусов, включая скоропомощные стационарные комплексы для больницы имени Боткина и НИИ имени Склифосовского, корпус инфекционной больницы №1, новый корпус больницы в Коммунарке и другие важные объекты.



В ведомстве напомнили, что сегодня, 24 марта, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова.



«Этот год - один из самых знаковых для здравоохранения, мы должны ввести около 40 объектов, больше почти 500 тыс. кв. м. 500 тыс. - это вообще гигантская стройка, которую мы не останавливаем, несмотря на все определенные экономические сложности, и сложности с поставкой оборудования, и так далее. Один из таких объектов - это Центр Логинова. В свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус на 75 тыс. кв. м. Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны», - сказал Сергей Собянин.



