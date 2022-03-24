Глава комиссии Сейма Латвии Кучинскис: Если бы Максим Галкин бежал к нам, то мы бы отнеслись к нему с уважением

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

24 марта 2022, 17:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Максим Галкин

Глава комиссии Сейма Латвии по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил латвийским СМИ, что Максим Галкин был бы желанным гостем в стране.

«Мы провели переговоры со многими медиа-компаниями, которые ушли из России, чтобы они смогли продолжить работу из Латвии. И если бы, например, Максим Галкин бежал бы в Латвию, то мы бы отнеслись к нему с уважением. Но люди, как правило, очень разные. Пытаются проникнуть и те, на кого распространяются западные санкции, в Латвии останавливаются и яхты, масштабы которых выходят за рамки разумного. На данный момент, к сожалению, правительство Латвии где-то «застряло» с изъятием имущества тех, кто находится под санкциями. Хотелось бы больше ясности в этой области».