Латвия: украинским беженцам нелегко снять квартиру в стране

Как показывает проза жизни, увы, не все латвийцы хотят сдавать свое жилье украинским беженцам. Почему?
В латвийских СМИ «звучит» информация, что латвийцы не особо хотят сдавать свое жилье украинским беженцам, особенно, на «короткий» срок.
Например, латвийскими журналистами был проведен своеобразный опрос по телефону…
- Добрый день. Мы по объявлению. Хотели снять жилье.
- Вы сами из Латвии?
- Нет, из Украины.
- Мы только гражданам Латвии сдаем.
Другой «опрос»…
- Вы граждане Латвии?
- Мы из Украины.
- На длительный срок?
- Нет, видимо…
- Мы сдаем только на длительный. Всего доброго.
Еще «пример»…
- Добрый день. Мы хотим снять жилье по объявлению. Мы из Украины.
- У меня уже пять человек будут смотреть квартиру. Не думаю, что все пять откажутся.
Снять квартиру на долгий срок – большая проблема. Это подтверждают и риелторские фирмы.
Услугу по размещению и питанию беженцев государство обеспечивает первые 3 месяца. И за это самоуправления получают от государства компенсацию из средств бюджета на непредвиденные расходы.
«Мы как самоуправление помогли примерно 1100 людям, около 200 человек уже выписались из туристических объектов. Как-то сами решили свою ситуацию. В туристических объектах сейчас проживают примерно 900 жителей Украины. В данный момент мы заключаем дополнительные договоры с туристическими объектами, служебными гостиницами, общежитиями, чтобы приютить гражданских жителей Украины. Таким образом у нас появится резерв мест», — добавила Линда Озола, вице-мэр Риги.
Кроме того, есть возможность привлечь частных лиц, используя свободные квартиры в Риге, говорит вице-мэр. Такое решение раньше в Латвии не использовалось. Необходимо юридически разработать типовой договор, который можно будет заключить между тремя сторонами: самоуправлением, владельцем квартиры и украинской семьёй. Он необходим, чтобы можно было платить компенсацию частному лицу, которому при этом надо будет зарегистрировать хозяйственную деятельность. Возможно, договор будет разработан уже на этой неделе. Создается и соответствующая программа, которая поможет предлагать и искать такие квартиры.
Но что будет через 3 месяца, когда закончится срок поддержки от государства?