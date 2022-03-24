Латвия: украинским беженцам нелегко снять квартиру в стране

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

24 марта 2022, 17:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как показывает проза жизни, увы, не все латвийцы хотят сдавать свое жилье украинским беженцам. Почему?

В латвийских СМИ «звучит» информация, что латвийцы не особо хотят сдавать свое жилье украинским беженцам, особенно, на «короткий» срок.

Например, латвийскими журналистами был проведен своеобразный опрос по телефону…

- Добрый день. Мы по объявлению. Хотели снять жилье.

- Вы сами из Латвии?

- Нет, из Украины.

- Мы только гражданам Латвии сдаем.

Другой «опрос»…

- Вы граждане Латвии?

- Мы из Украины.

- На длительный срок?

- Нет, видимо…

- Мы сдаем только на длительный. Всего доброго.

Еще «пример»…

- Добрый день. Мы хотим снять жилье по объявлению. Мы из Украины.

- У меня уже пять человек будут смотреть квартиру. Не думаю, что все пять откажутся.

Снять квартиру на долгий срок – большая проблема. Это подтверждают и риелторские фирмы.

Услугу по размещению и питанию беженцев государство обеспечивает первые 3 месяца. И за это самоуправления получают от государства компенсацию из средств бюджета на непредвиденные расходы.

«Мы как самоуправление помогли примерно 1100 людям, около 200 человек уже выписались из туристических объектов. Как-то сами решили свою ситуацию. В туристических объектах сейчас проживают примерно 900 жителей Украины. В данный момент мы заключаем дополнительные договоры с туристическими объектами, служебными гостиницами, общежитиями, чтобы приютить гражданских жителей Украины. Таким образом у нас появится резерв мест», — добавила Линда Озола, вице-мэр Риги.

Кроме того, есть возможность привлечь частных лиц, используя свободные квартиры в Риге, говорит вице-мэр. Такое решение раньше в Латвии не использовалось. Необходимо юридически разработать типовой договор, который можно будет заключить между тремя сторонами: самоуправлением, владельцем квартиры и украинской семьёй. Он необходим, чтобы можно было платить компенсацию частному лицу, которому при этом надо будет зарегистрировать хозяйственную деятельность. Возможно, договор будет разработан уже на этой неделе. Создается и соответствующая программа, которая поможет предлагать и искать такие квартиры.

Но что будет через 3 месяца, когда закончится срок поддержки от государства?