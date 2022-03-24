В Латвии поджигают автомобили с украинскими номерами

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24 марта 2022, 17:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Государственная полиция Латвии возбудила три уголовных дела за поджоги «украинских» автомобилей. Об этом рассказал начальник Госполиции Латвии Арманд Рукс. Видимо, не все так «идеально» с приемом беженцев в Латвии…

По информации Госполиции Латвии, было получено 1000 сигналов о недружественных действиях в связи с событиями на Украине.

«Примерно по тридцати случаям начаты ведомственные проверки, есть восемь уголовных дел и около 30-ти административных. Я бы не сказал, что есть явные выступления против украинских беженцев, но, возможно, в социальных сетях люди иногда обостряют ситуацию. Есть три случая поврежденных автомобилей. В четырех случаях были украдены украинские флаги и сожжены», - заявил начальник Госполиции Латвии.