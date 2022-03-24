В Латвии фактически запретили 9 мая?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

24 марта 2022, 17:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава Государственной полиции Латвии Арманд Рукс заявил латвийским СМИ, что «собрание людей 9 мая, которое в России отмечается как День Победы, будут восприняты, как поддержка России».

Сразу вопрос – кем будут восприняты?

Глава Госполиции Латвии заявил, что Рижская дума должна решить, согласовывать ли публичное мероприятие в парке Победы? По мнению г-на Рукса, люди пойдут в парк Победы, даже если мероприятие не будет разрешено, потому как имеют право свободно передвигаться и выражать свои мысли. Но! По мнению полицейского, свобода слова не безгранична…

«Разные сценарии рассматриваются, мы готовимся и планируем. Но я хотел бы призвать людей, которые идут почтить память павших на Великой мировой войне, в чем нет ничего плохого, понимать, что такие собрания обязательно будут рассматриваться как поддержка России», - заявил г-н Рукс.

По мнению начальника Госполиции, празднуя 9 мая в Латвии «мы даем силу России, которая будет следить за тем, что происходит в Латвии».

Давайте разберемся! Из слов начальника Госполиции Латвии я четко поняла, что приходить к памятнику Освободителям Риги от фашизма и возлагать цветы – можно… В личном порядке, потому как официального разрешения для мероприятий пока нет… но за каждым будут следить и посещение парка победы, возложение цветов будет рассматриваться, как поддержка России?

А, что потом?

Наказание для тех людей, которые пришли почтить память своих погибших родственников, например, и отдать дань тем, кто освободил мир от фашизма? Как их будут наказывать? Начнется «охота», например, на ветеранов ВОВ?

Интересно, вы, мол, приходите, но это «плохо» и мы вас накажем… Любой психолог, услышав фразу отметил, что данные слова – скрытое предупреждение и, возможно, угроза.

Напомним, 16 марта в Латвии состоялось шествие легионеров СС, которое сейчас «переобули», как «движение независимости»… Но 16 марта! В этот день националисты Латвии всегда «почитали» латышских легионеров Ваффен СС.