Собянин: В Москве до конца года появится почти 40 новых объектов здравоохранения

Аргументы Недели → Общество 13+

24 марта 2022, 16:46

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новый комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов построен на 75%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося объекта.



«Этот год - один из самых знаковых для здравоохранения, мы должны ввести около 40 объектов, больше почти 500 тыс. кв. м. Полмиллиона - это вообще гигантская стройка, которую мы не останавливаем, несмотря на все определенные экономические сложности, и сложности с поставкой оборудования и так далее. Один из таких объектов - это центр Логинова. В свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус на 75 тыс. кв. м. Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны. В настоящее время работы закончены на 75%, ведутся отделочные работы, прокладка коммуникаций, внешних, внутренних, ну и комплектация оборудованием», - сказал Сергей Собянин.



Мэр выразил уверенность, что полностью строительство нового комплекса будет завершено в 2022 году.



«Уверен, что в этом мы стройку закончим, и в следующем году запустим уже в эксплуатацию этот центр, потому что сам запуск такого огромного масштабного проекта требует много времени: наладки оборудования, монтажа и так далее. Это один из крупнейших онкологических центров страны», - подчеркнул Собянин.



Он добавил, что в настоящее время ведется строительство в области здравоохранения почти на 1 млн кв. м.



Директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков рассказал мэру, что врачи больницы находятся во взаимодействии со строителями.



«Мы - все доктора - находимся во взаимодействии со строителями, все время смотрим, как все растет на наших глазах. Хочется подчеркнуть, что именно качество работ и условия, которые создаются и для пациентов, и для работы врачей, очень современные, и то оборудование, которое уже в ближайшее время будут начинать монтировать, - это самый современный уровень», - сказал Игорь Хатьков.



Генеральный директор компании-подрядчика АНО «РСИ» Юрий Кондуров в свою очередь доложил, что в настоящее время идет наладка инженерных систем, проводятся отделочные работы. К концу года будут закончены и строительные работы, и оснащение больницы. Она будет передана в эксплуатацию.



По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, в центре имени Логинова будет введен современный корпус, рассчитанный на 570 коек, включая 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек отделения кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара. Это будет многопрофильная клиника со специализацией на лечении онкологических заболеваний. В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации.



Корпус будет восьмиэтажный с подземным этажом. Его строительство началось в марте 2020 года. Планируется, что первых пациентов новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова примет в 2023 году.



Для его оснащения закупят три магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, три рентген-комплекса, три ангиографические установки, две рентген-установки C-дуга, 37 УЗИ-аппаратов, эндоскопическое и лабораторное оборудование. Операционные будут оборудованы наркозными аппаратами, анестезиологическими мониторами и транспортными аппаратами с искусственной вентиляцией легких. Также их оснастят системой мониторинга микроклимата для контроля бактериологической чистоты воздуха, и системой «Телемедицина» для проведения консультаций и учебных трансляций операций. Уникальное технологическое оснащение комплекса обеспечит проведение лучевой терапии, которая ранее в учреждении не выполнялась. Также новый комплекс будет оснащен лабораторией мощностью более 10 тыс. исследований в сутки.



