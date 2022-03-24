Собянин расширил меры поддержки подрядчиков по городским строительным контрактам

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24 марта 2022, 16:36

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о компенсации расходов на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу.

«Правительство Москвы приняло решение о компенсации затрат подрядчиков на получение банковской гарантии при заключении контрактов на строительство объектов по городскому заказу, в том числе в рамках программы реновации. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. На соответствующую сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства.



«Решение о компенсации расходов на получение банковских гарантий позволит стабилизировать финансовое положение подрядчиков, столкнувшихся с резким ростом стоимости соответствующей услуги и отказом кредитных учреждений от продолжения сотрудничества на прежних условиях», - сообщила столичная пресс-служба.



Данная мера поддержки является частью пакета мер по поддержке строительного комплекса в условиях санкционного давления.



