В России могут зафиксировать цены на рыбу

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24 марта 2022, 14:49 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что агентство прорабатывает возможность фиксации цен на рыбную продукцию в рознице. Ранее такой контроль за ценообразованием власти применили к сахару и подсолнечному маслу, но в кризис это спровоцировало спекулятивные скупки для дальнейшей перепродажи.



В декабре 2020 года производители и ритейлеры под контролем Минпромторга и Минсельхоза договорились о том, что цена сахара в рознице не превысит 46 руб., а подсолнечного масла — 110 руб. Регулирование цен было введено из-за резкого подорожания этих продуктов.



По данным участников рынка, сейчас оптовая стоимость минтая составляет 120–130 руб. за 1 кг, хотя всего две недели назад он стоил 90 руб.



На стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены. По словам управляющего ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, за последний месяц цены на российскую рыбу на внешних рынках выросли на 40%, поэтому рыбодобытчикам выгоднее продавать ее на внешние рынки. Он также подчеркнул, что переработчики не могут повысить внутри страны цены соразмерно экспортным, поскольку рыба не будет пользоваться спросом на фоне увеличения трат на другие товары из-за роста инфляции.



По данным Росрыболовства, экспорт только за январь увеличился на 65%, до $116,4 млн. При этом добыча рыбы продолжает расти.



Некоторые эксперты допускают, что решением проблемы может стать квотирование экспорта с установкой обязательства по поставкам на внутренний рынок 20–30% от добываемой рыбы.



