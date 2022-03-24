Командующий войсками ВВО Александр Чайко прибыл на передовые позиции вблизи Киева

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Чайко прибыл на передовые позиции под Киевом. Командующий войсками ВВО прибыл для постановки задач и уточнения обстановки.
В Минобороны РФ сообщили, что Чайко вручил военнослужащим боевые награды. В ведомстве уточнили, что награждение военных происходило непосредственно на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от Киева. Генерал заявил, что он, как командующий, гордится своими подчиненными. По оценке Чайко, все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. "Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию", - заявил командующий в ходе церемонии награждения.
Спецоперация ВС РФ началась на Украине 24 февраля, идет ровно месяц.