В России вырос спрос на камеры видеонаблюдения

Россияне в два раза чаще начали приобретать камеры видеонаблюдения. В период кризиса граждане опасаются роста числа правонарушений. Спрос растёт не только со стороны бизнесменов, но и простых людей. Россияне устанавливают камеры в подъездах, у домов, на придомовых территориях.
По прогнозам компании TelecomDaily, число частных камер видеонаблюдения вырастет до 1,1 миллиона. Бытовая камера является в большей степени средством успокоения, чем инструментом защиты от злоумышленников. Отчасти спрос на устройства увеличился из-за начала дачного сезона. Граждане хотят знать, что происходит в их квартире в момент отсутствия. Оборудование закупают и госструктуры для усиления безопасности на улицах и для замены охранников на производстве.
В основном видеосистемы производятся в нашей стране, а собираются в Китае. Это значит, что цена на них вырастет не так заметно, как на иностранные аналоги. Российские устройства отличаются высоким качеством. РФ является третьим производителем подобных устройств в мире. В этом году в стране будет выпущено 21 миллион устройств наблюдения.
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