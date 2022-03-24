Российские хакеры Killnet вынесли предупреждение властям Польши

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24 марта 2022, 13:57

Хакеры Killnet, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Русские хакеры из группировки Killnet вынесли предупреждение властям Польши. Также киберактивисты указали на последствия дальнейшего информационного натиска на шестую часть суши.

В частности, заявление Killnet выглядит так: «Наше обращение является серьёзным предупреждением для правительства Польши и их острых желаний. Мы не даём вам время одуматься, как это делает детский сад Anonimous, но мы предупреждаем вас. Прислушайтесь сейчас к нашим словам. Если ваши фашистские правительства сейчас спровоцируют конфликт между НАТО и войсками Российской Федерации, мы обещаем вам зашифровать все информационные системы, которые имеют доступ к интернету в вашей стране. Все ваши сетевые коммуникации превратятся в груду бесполезного железа. Настанет хаос. Опасайтесь волшебных электронных писем на корпоративные почты ваших государственных учреждений. Вспомним команду Evil и их шифровальщики, вспомним кибератаку на американскую трубопроводнуюкомпанию, в результате чего была парализована нефтяная инфраструктура Америки на несколько дней. Сегодня мы запускаем свою глобальную сеть активистов по всему миру. Каждый, кто поддерживает специальную военную операцию на Украине, может называть себя Killnet. По итогам 26-го дня информационной войны совместно с российской киберармией мы вывели из строя 57 государственных сайтов киевского режима, 19 сайтов националистических партий. Мы нанесли предупреждающий удар по НАТО, остановив работу их сотрудников в системе на несколько часов. Киберармия России успешно разоблачает фейки и доносит правду в любой уголок мира. Мы за справедливость, мы за правду. Мы Killnet».