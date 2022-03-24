События последних дней перевернули жизнь артистов и блогеров

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24 марта 2022, 14:00 Источник: Тeleprogramma.pro

Даня Милохин, фото: vk.com/danya_milokhinreal

События последних дней резко изменили жизнь артистов и блогеров. В связи с тем, что американские соцсети были признаны экстремистскими в России и доступ к ним ограничили, знаменитости взялись за развитие своих страниц в «ВКонтакте», «Одноклассниках», пытаться вести Telegram-каналы.

Пока рекламодатели идут на новые площадки с опаской. Руководитель агентства, работающего по рекламе с артистами и блогерами Николай Ностра, рассказал, что если реклама и осталась, то очень выверенная, просчитывается все, много внимания уделяется цветовым решениям, - сообщает Teleprogramma.pro.

По его словам, раньше в агентство поступало в месяц порядка 30 заявок на размещение рекламы у модных блогеров, теперь гораздо меньше.

«Примерно 70% рекламодателей поставили все на паузу. Но это не повлекло снижение цен на рекламу. ... Те, кто несмотря ни на что, остаются в Сети и ведут страницы, просят прежние гонорары», - раскрыл Ностра. По его данным, у Дани Милохина пост, как и раньше стоит один миллион рублей.

В цене многое зависит от контента страницы: если страница-миллионник с развлекательным контентом, то пост может продаваться за 100 тысяч рублей, а если бизнес – то цены стартуют от миллиона за пост.