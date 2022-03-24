Южноуральских учителей ждут на всероссийском форуме

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

24 марта 2022, 12:14 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Классные руководители смогут улучшить свои профессиональные компетенции.

Педагоги из Челябинской области смогут принять участие во II Всероссийском форуме классных руководителей. Программа мероприятия включает в себя лекции, мастер-классы и панельные дискуссии. Основной акцент будет сделан на новейшие методики образования и воспитания, основанные на традиционных ценностях.

Заявки на форум принимаются на сайте vfkr.ru. Участникам нужно будет пройти онлайн-тестирование по основам педагогики, решить задачи по теме классного руководства, а также снять небольшое видео о себе. Сам форум пройдет осенью в Москве, проезд, проживание и питание оплатят организаторы.

Как отметил учитель истории и обществознания Полетаевской школы Андрей Журавлев, участвовавший в I Всероссийском форуме классных руководителей, мероприятие позволит педагогам раскрыть свой потенциал, напрямую задать вопросы специалистам министерства просвещения и получить честные ответы.