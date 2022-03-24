На Южном Урале направят 250 млн рублей на детскую оздоровительную компанию

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24 марта 2022, 11:32 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

Закуплено 8 тысяч путевок.

Во время аппаратного совещания с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поставил задачи по организации детского досуга и оздоровительной кампании.

Оздоровительная кампания на Южном Урале стартовала 21 марта. Для ее реализации в областном бюджете заложено около 250 миллионов рублей, закуплено 8 тысяч путевок.

Глава региона подчеркнул, что в предстоящие каникулы важно организовать работу с детьми всей сети образовательных, культурных, спортивных и досуговых учреждений. Она должна учитывать санитарно-эпидемиологические нормы.

«Готовы выделить дополнительные средства, чтобы максимальное количество наших детей мы оздоровили у нас в регионе», – добавил Алексей Текслер.