ЦБ опроверг информацию о взломе базы данных

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24 марта 2022, 12:11 Источник: РИА Новости

Центр Банк фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, globallookpress.com

Центр Банк опроверг взлом базы данных российских пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Международная группировка Anonymous заявила о взломе российского Центробанка (ЦБ) минувшей ночью. Хакеры сообщили, что получили доступ более чем к 35 тысячам файлов, и обещают их опубликовать в течение 48 часов.

ЦБ подчеркивает, что взлома не было. «Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем»,— сказали в пресс-службе регулятора.

Ранее сообщалось о взломе ряда СМИ, а также о деятельности хакерской группировки Anonymous, которая заявила об успешном взломе правительственных сайтов, в том числе и Центр Банка.