ЦБ опроверг информацию о взломе базы данных

Центр Банк опроверг взлом базы данных российских пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Международная группировка Anonymous заявила о взломе российского Центробанка (ЦБ) минувшей ночью. Хакеры сообщили, что получили доступ более чем к 35 тысячам файлов, и обещают их опубликовать в течение 48 часов.
ЦБ подчеркивает, что взлома не было. «Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем»,— сказали в пресс-службе регулятора.
Ранее сообщалось о взломе ряда СМИ, а также о деятельности хакерской группировки Anonymous, которая заявила об успешном взломе правительственных сайтов, в том числе и Центр Банка.