Платежная система Western Union сегодня останавливает проведение денежных переводов в России

Аргументы Недели → Общество 13+

24 марта 2022, 10:14 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Платежная система Western Union останавливает проведение денежных переводов в Российской Федерации с 24 марта 2022 года. Эта платежная система предупредила о своем решении прекратить проводить денежные переводы в России и Белоруссии 10 марта, дав своим партнерам и клиентам 14 дней для подготовки и остановке сервиса.

Денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта, будут доступны для получателей в других странах в любое время. Но исключением являются переводы из России в Белоруссию, переводы могут быть только возвращены отправителю.

Отправитель в России, который решил получить возврат перевода, может сделать это в отделениях АО "Почта России".

Переводы, которые отправлены в Россию и не выплачены получателю до 24 марта, могут быть получены отправителем.