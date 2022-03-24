ГИБДД Москвы 27 марта приостановит услуги по регистрации ТС и выдаче прав

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24 марта 2022, 09:56

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД Москвы будет приостановлено 27 марта в связи с проведением технических работ.

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции 24 марта сообщила, что в связи с проведением 27 марта 2022 года технических работ на информационных ресурсах МВД России, предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы будет приостановлено. Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме, - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на информацию Госавтоинспекции.

Автовладельцам, записавшимся на прием на 27 марта, будет обеспечена возможность обратиться за получением госуслуг, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в последующие рабочие дни.