Компания Renault сообщила о приостановке производственной деятельности в России

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24 марта 2022, 07:51 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Автомобилестроительная компания Renault решила приостановить производственную деятельность в России. Заявление появилось на сайте компании. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники распространило информацию, что Renault рассматривает возможность сокращения своих операций в России.

В опубликованном на сайте компании релизе говорится: "Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается".

В компании также отметили, что рассматриваются все возможные варианты относительно ее доли в "АвтоВАЗе".

Компания Renault, объявившая о приостановке производства на своем заводе в Москве с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих, ранее возобновила производство автомобилей в столице. Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На нем производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.