Большинство жителей Челябинской области готовы бросить работу из-за стресса

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24 марта 2022, 07:40 Анна Семенова

Со стрессом на работе могут справиться не многие. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В основном психологически страдают женщины.

Такое качество, как стрессоустойчивость сегодня встречается, пожалуй, в любой вакансии. Работодатель мечтает о сотрудниках с крепкими нервами. Однако вот какую интересную статистику приводит служба исследований hh.ru. Большинство опрошенных южноуральцев, а именно 90% ответили, что из-за постоянного стресса держаться за рабочее место они не будут.

В основном терпеть ежедневный накал на службе не хотят женщины, среди них в теории уволиться могут 93%, в то время как среди мужчин этот показатель составил 83%.

Что касается конкретных сфер деятельности, то наименее стрессоусточивыми оказались сотрудники финансовой и банковской сфер (96% опрошенных ответили, что готовы уйти с работы из-за сложной психологической атмосферы). На втором месте бухгалтеры (95%), на третьем представители эйчар (94%).



Самые крепкие нервы у производственников и работников сельского хозяйства, среди их представителей до увольнения из-за стресса могут дойти лишь 79% опрошенных.