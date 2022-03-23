«Русский Халк» поставил новый рекорд

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2022, 20:57

Фото: pixabay.com

Минспорта Московского региона сообщило «Подмосковью сегодня» о новом мировом и российском рекорде, который в Люберцах установил Сергей Агаджанян.



«Русскому Халку» удалось сдвинуть три автобуса со спущенными шинами более чем на шесть метров. Помимо буксировки транспорта, общий вес которого примерно шестнадцать тонн, рекордсмен также надувал медицинскую грелку до тех пор, пока она не лопнула. На все это у Сергея Агаджаняна ушло двадцать пять секунд.



Успех российского спортсмена отметил восьмикратный чемпион мира по тяжелой атлетике Михаил Кокляев, который рассказал, что рекорды Сергея называют экстремальными даже в мире силового экстрима.